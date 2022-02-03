«سمر» تستغيث من طليقها: اتهمني في شرفي ومش مراعي إني مريضة كانسر

«اتهمني في شرفي ومش مراعي إني مريضة كانسر».. الكلمات السابقة كانت بداية حديث «سمر.ف»، صاحبة الـ30 عامًا من عمرها، بعد مرور أكثر من 4 سنوات زواج، لم تتوقع فيها أن أحلامها الوردية تنقلب رأسًا على عقب، إذ اكتشفت أن الحياة الزوجية مليئة بالخلافات الزوجية والاعتداء بالضرب من زوجها، رغم تحملها الكثير من الصعاب منذ بداية زفافها حتى سكنت في مكان أشبه بالكوخ وأصيبت بمرض السرطان.

خلافات زوجية وإصابة بالسرطان

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع «سمر. ف»، روت خلاله مأساتها، وعيناها تفيض من الدمع حزنًا على معاناتها من مرض السرطان الذي أصيبت به مؤخرًا بسبب تلك التراكمات والمشاكل الزوجية مع طليقها الذي كان يعتدي عليها مرارا وتكرارًا قائلة: «أنا كنت متزوجة من 5 سنوات واستمريت مع طليقي في الحياة الزوجية بأقل الظروف، وكنت أقيم بمحافظة الإسكندرية، واستقريت في القاهرة بعد ما تزوجت، حتى أصبت بمرض كانسر في العظام بعد زواجي بعامين، والأطباء بعد فحصي أبلغوني أنه يكون هناك سيطرة على المرض».

سمر: طليقي دائم التعدي عليا وأهله طردوني

وتضيف: «في فترة مرضي، أسرة طليقي أول ما اكتشفوا أن المرض بدأ ينتشر في جسمي، جمعوا لي أشيائي وطردوني برة شقتي، كنت بعاني أشد المعاناة، واستقريت في مخزن البضاعة الخاصة بعمله، وسط كلاب حراسة ووسط حياة غير آدمية، وراضية بكل شيء، حتى وصلت الخلافات الزوجية لطريق مسدود بينا في فترة عدم عمله وعدم البحث عن عمل، وبيع مصوغاتي الذهبية، حتى اكتشفت خيانته لي وطلبت الطلاق منه».

محضر بالاعتداء

وتابعت: «أنا مطلقة من فترة كبيرة، وطليقي دائم التعدي عليا بالضرب المبرح وبالإهانة واتهامات، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة بالاعتداء وأنا في فترة مرضي الشديد، أنا بستغيث منه لأنه دائم التعدي عليا أنا وأسرتي وأنا في محنتي».