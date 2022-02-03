«الأرصاد»: غدا ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السمة الأساسية في فصل الشتاء خاصة في شهر فبراير هي التقلبات الجوية حتى نهاية الفصل، مشيرة إلى أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح تجاوزت 50 كيلومترًا في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية.

سقوط أمطار خلال ساعات

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة Extra News الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الخميس، أنه خلال ساعات المساء شهدت البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، موضحة أن الهيئة حذرت من طقس غدٍ الجمعة، حيث تكون ذروة حالة عدم الاستقرار، وهناك أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا مع سقوط البرد على بعض المناطق في الجمهورية.

أمطار غزيرة على بعض المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأمطار ستكون غزيرة على السواحل الشمالية، وتقل على المناطق الداخلية في البلاد، موضحًة أن الأمطار ستبدأ في الهطول مع الساعات الأولى من غدٍ الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة أي إنها ستهطل ثم تتوقف، ثم تهطل مرة أخرى، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وبداية من يوم السبت سيكون هناك تحسن نسبي في الأجواء، وتزيد فترات سطوع الشمس على مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في بيان لها، عن تقلبات جوية جديدة تشهدها البلاد غدا الجمعة الموافق 3 فبراير 2022، إذ تشهد البلاد موجة من تقلبات الطقس، لتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها كل الأنحاء أمس، واستمرت حتى اليوم الخميس.