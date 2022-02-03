«الأرصاد»: حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم وغدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بأن حالة الطقس ستشهد حالة من عدم الاستقرار خلال اليوم وغدا، لافتا إلى أن هناك منخفضا جويا يتواجد أعلى سطح البحر المتوسط، وطبقات الجو العليا.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن نشاط الرياح خلال فترة النهار ستعزز الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما كان هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة لغزيرة على أغلب محافظات الجمهورية، ومناطق بالوجه والبحري، وامتدت للقاهرة.

وأوضح أن الأجواء ستعود إلى طبيعتها يوم الجمعة المقبل، مع زيادة فترات سطوع الشمس مرة أخرى يوم السبت المقبل، «الشبورة المائية هتعود فجر يوم السبت، وسيعلن بأن هناك استقرار بحالة الطقس».

سقزط أمطار خلال الساعات المقبلة

وأشار إلى أنه ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وصولا لنهاية يوم الجمعة المقبل.

وأكد أنه وبالنسبة للأسماء التي تطلق على العواصف سواء «ياسمين، هبة وغيرها» هي مسميات خاصة بالسوشيال ميديا، ولا علاقة لها بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.