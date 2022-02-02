الأرصاد تعلن عدم استقرار حالة الطقس غدا: أمطار غزيرة وثلوج ورياح وأتربة

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها كل الأنحاء أمس، واستمرت حتى اليوم الأربعاء، وانعدمت فرص هطول الأمطار واختفت الظواهر الجوية والشبورة المائية وارتفعت درجات الحرارة حتى وصلت العظمى في القاهرة والإسكندرية إلى 20 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» منذ قليل، عن تقلبات جوية جديدة تشهدها البلاد غدا الخميس الموافق 3 فبراير 2022، إذ تشهد البلاد موجة من تقلبات الطقس.

تفاصيل حالة الطقس غدا وأماكن تساقط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس بدءا من الغد غير مستقرة، ومن المتوقع تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة ليلا، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عددا من المناطق المختلفة من المتوقع أن تشهد هطول الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، ورعدية يصاحبها تساقط البرد والثلوج، وتقل حدتها على جنوب الدلتا والقاهرة فتكون خفيفة إلى متوسطة، وبالنسبة للرياح أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن نشاطها يسبب انخفاضا ملحوظا في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة على شمال البلاد.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

ووصلت درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة إلى 20 درجة، كما سجلت 20 درجة أيضا في الإسكندرية، وبالنسبة لبورسعيد سجلت 19 درجة، أما بالنسبة لمطروح فسجلت 20 درجة، وأسيوط سجلت 21 درجة مئوية، كما وصلت في الأقصر إلى 23 درجة مئوية، وشرم الشيخ 24 درجة، أما بالنسبة لأسوان فسجلت 25 درجة.