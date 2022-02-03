الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة.. رياح وأمطار وثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس يوم غد الجمعة، موضحة أنه سيكون باردا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، ويكون مائلا للبرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، ومعتدل الحرارة على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار متفاوتة الشدة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان، إلى أن طقس الغد، سيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على محافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وشمال البلاد، وسيناء، بالإضافة إلى استمرار تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق في القاهرة الكبري، وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 16- 10

السويس 16- 10

العريش 18- 11

رفح 19- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 01

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 12

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-07

المنيا 17-07

أسيوط 17- 07

سوهاج 17 -07

قنا 18- 07

الأقصر 18- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.