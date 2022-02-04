معلمة الدقهلية المعتدى عليها: «الحمد لله منعت الغش بقدر الإمكان»

قالت الأستاذة وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين محافظة الدقهلية، إنها وبسبب رفضها حدوث ظاهرة غش في المدرسة المشرفة عليها لامتحانات المرحلة الإعدادية «مدرسة محمد الشقري»، تعرضت للاعتداء من قبل أولياء أمور الطالبات لحرصها الدائم على منع تلك الظاهرة بأن تحدث، «الحمد لله قدر الإمكان منعت الغش».

المعلمة: أولياء الأمور كانوا يقومون بإملاء الطلاب داخل اللجان

وأضافت «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية «mbc مصر»، أنها دائما ما تلقي المساندة والدعم طيلة أيام الامتحانات والحرص على عدم حدوث ظاهرة الغش من قبل مدير الإدارة التعليمية، لافته إلى أن أولياء الأمور كانوا يقومون بإملاء الطلاب بداخل اللجان الامتحانية من خارج المدرسة بأصواتهم المرتفعة.

وأوضحت أنه وبعد انتهاء فترة الامتحانات رفضت الخروج من المدرسة بعدما علمت بتجمهر عدد من أولياء الأمور في الخارج، واضطرت للاتصال برجال الشرطة طلبا للحماية، وهو ما حدث بالفعل، لافتة إلى أنه وفي أعقاب ذلك هاتفها الدكتور رضا حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم، عقب تعرضها للاعتداء كي يقدم لها الشكر على تفانيها في العمل.

الشرطة تبحث عن أولياء الأمور الذين اعتدوا على معلمة الدقهلية

وأكدت أن الشرطة ما زالت تبحث عن أولياء الأمور الذين قاموا بالاعتداء عليها عقب انتهاء الامتحانات حتى يلاقوا جزاء ما ارتكبوه، غير أنها لا تريد أي شيء سوى أن يدرك ولي الأمر بأن الغش حرام، ويخالف كافة القوانين والتشريعات الإنسانية.