السفير البريطاني يهنئ منتخب مصر بالتأهل: «مستنيين الكأس يا رجالة»

هنأ جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، المنتخب المصري بعد تغلبه على نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة منتخب السنغال.

السفير البريطاني في مصر يهنئ المنتخب الوطني

وكتب السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلا: «ألف مبروك للفراعنة والتأهل للنهائي».

ونشر السفير البريطاني صورة تجمع النجم العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وكذلك الظهير الأيسر لمنتخب مصر اللاعب أحمد فتوح.

السفير البريطاني: «مستنيين الكأس»

وأضاف السفير جاريث بايلي: «مستنيين الكأس يا رجالة».

كما شارك السفير البريطاني تغريدة أخرى كتب فيها: «الله أكبر.. تحيا مصر».

وكان منتخب مصر تفوق على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية والتي انتهت بالتعادل السلبي، وتألق الحارس محمد أبو جبل في ركلات الترجيح الذي تصدى لأكثر من ركلة ترجيح تبخرت معها أحلام المنتخب الكاميروني صاحب الأرض في الوصول للمباراة النهائية.