الفنانون يدعمون المنتخب قبل لقاء الكاميرون: إيتو ما إيتوش.. المصري ميهموش

دعم نجوم الفن منتخب مصر قبل بدء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائب بطولة أمم إفريقيا، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان عبد الباسط حمودة الذي طالب بتغير صورة البروفايل لـ علم مصر، ومحمد ثروت الذي مازح الجمهور بصورة، متفائلا بفوز المنتخب.

محمد ثروت: إيتو ما إيتوش.. المصري ميهمهوش

ومازح الفنان محمد ثروت الجمهور، بصورة كوميدية، وتفاءل بفوز المنتخب، قبل بدء مباراة مصر والكاميرون بعدة ساعات بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لـ 2022.

ونشر الفنان محمد ثروت، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه مع شيكو، من أحد أعمالهما المشتركة، معلقا: «هوبا إيه.. هوبا أه.. إن شاء الله هنكسب»، مردفا : «إيتو ما إيتوش .. المصري ميهمهوش».

عبد الباسط حمودة: ادعم منتخب مصر و غير صورة بروفايلك بالعلم

كما غير الفنان عبد الباسط حمودة، بتغيير صورة البروفايل الشخصي له بـ علم مصر، وطالب جميع المصريين بالقيام بالأمر ذاته حتى نهاية البطولة.

نشر عبد الباسط حمودة، صورة لـ علم مصر، معلقا: «من النهاردة لآخر البطولة احنا واقفين ورا فريقنا، وغيرت صورتي لعلم مصر غير صورتك للعلم و شجع فريقنا إحنا 100 مليون في الملعب ودايماً مع بعض اقوى».

و استجاب عدد من المتابعين بتغير صورة بروفايلهم لـ علم مصر، معلقين: «تحيا مصر»، و تمنى العديد من محبين عبد الباسط حمودة الفوز لمصر، و البعض توقع نتائج المباراة و فوز المنتخب المصري.

كما تمنى الفنان و الكاتب عمرو محمود ياسين، فوز المنتخب المصري، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، معلقا: «يارب كون مع ولادنا أبطال المنتخب المصري اليوم».

كما دعا الفنان صلاح عبد الله بفوز المنتخب المصري، أمام الكاميرون اليوم، معلقا: «يا رب اجبر بخاطرالميت مليون مصري يا رب».

يقوم المنتخب المصري في الساعة 9 تمام، بخوض مباراة مع نظيره الكاميرون صاحب الأرض ، بكأس الأمم الافريقية لعام 2022، بنصف النهائيات، بعد فوزه على المغرب ببداية الأسبوع الحالى و تآهله للدور الـ 4.

و يتمنى جميع المصريين فوز المنتخب المصري، و أن يأتي من الكاميرون بكأس الأمم الافريقية بعد أن غابت عن المنتخب المصري منذ عام 2010، و قد حصد المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الافريقية 7 مرات من قبل، و المصريين يأملون بالحصول على الـ 8 في 2022.