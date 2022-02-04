«رياضة النواب» تهنئ المنتخب بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا: ننتظر الكأس

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنتخب مصر بالصعود لنهائي أمم أفريقيا، بعد أداء بطولي يعكس شخصية المواطن المصري وقدرته في التغلب على الصعاب.

الرياضة المصرية تحظى باهتمام القيادة السياسية

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب خلال التهنئة التي قدمها للجهاز الفني واللاعبين: «أنكم أثبتم فعليا أنكم الأفضل والأجدر بالفوز باللقب بعد أدائكم القوي في تلك البطولة».

وتابع: «ننتظركم تعودون بالكأس الغالية ليتوج مشواركم الكبير بكأس الأمم الأفريقية من أجل صناعة تاريخ لذلك الجيل وإسعاد الجماهير».

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن الرياضة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب المصري والرياضة المصرية ما لم يقدمه أي رئيس من قبل قائلا: «مبروك لمصر ولشعبها العظيم».

رئيس شباب النواب: باسمي واسم أعضاء اللجنة أهنئ المنتخب

وتابع: «باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب الكاميروني»، متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والتوحد خلفه والشد من أزره مطالبا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول على اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عاما وبذل أقصى ما في وسعهم في المباراة المقبلة أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية.

يذكر أن منتخب مصر فاز بضربات الجزاء الترجيحية بعد الفوز على الكاميرون أصحاب الأرض والجمهور.