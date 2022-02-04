مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الواحات

شهد طريق الواحات بمحافظة الجيزة، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري بالكيلو 150 بطريق الواحات.

سوء الطقس السبب

انتقل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور وضباط مباحث الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب المستشفى بواسطة سيارات إسعاف، وإزالة آثار الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات لكشف ملابسات كيفية وقوع الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.