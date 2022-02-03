إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 على طريق «سوهاج – الجيش»، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

بلاغ بالواقعة

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً، يفيد انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 على طريق «سوهاج – الجيش»، مما أسفر حتى الآن عن إصابة 6 أشخاص.

نقل مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.