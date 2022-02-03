إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بقنا
كتب:
رجب آدم
01:32 م | الخميس 03 فبراير 2022
حادث انقلاب أتوبيس
أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 على طريق «سوهاج – الجيش»، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.
بلاغ بالواقعة
وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً، يفيد انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 على طريق «سوهاج – الجيش»، مما أسفر حتى الآن عن إصابة 6 أشخاص.
نقل مصابي الحادث
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.