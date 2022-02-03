إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 14 شخصا في انقلاب أتوبيس ناحية قرية المنير، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغ بانقلاب أتوبيس 26 راكب «عمال» بأحد المصانع على طريق عام ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

نقل المصابين إلى المستشفيات

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمعاينة مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والتي نقلت المصابين إلى مستشفيات الزوامل وبلبيس ومشتول السوق، حيث تبين إصابتهم بكدمات وجروح وسحجات، وتم تقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة لهم فور استقبالهم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقامت قوات الشرطة برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المروية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.