إصابة أحد أعضاء فريق «شارموفرز» بكورونا.. وتأجيل حفل اليوم بالمعادي

أعلن فريق «شارموفرز»، عبر صفحته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا.

الفريق يعلن تأجيل حفل اليوم الجمعة

وكتبت الصفحة: «نأسف لتأجيل الحفل بسبب إصابة أحد أفراد الفرقة بفيروس كورونا وسيتم الإعلان قريبًا عن الموعد الجديد».

وكان من المفترض أن يحيي الفريق مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيًا، في إحدى الفنادق بمنطقة المعادي، بمشاركة فريق «ديسكو مصر».

وقد تم طرح تذاكر الحفل بسعر 600 جنيه مصري، كما تم وضع شروط لدخول الحفل منها عدم السماح بدخول الأشخاص الأقل من 18 عاما والدخول كابلز أو مجموعات فقط.

معلومات عن شارموفرز

جدير بالذكر أن فريق شارموفرز حصل على جائزة «The Boisdale Music Award» البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.

وبدأ الفريق بعضوين، وهما: «مو العرقان، أحمد بهاء»، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق.

يعتبر مو العرقان، عازف درامز متمكن، ولعب مع مجموعة من أفضل فرق الموسيقى في مصر مثل «رسالة، بيركشن شو»، ولكنه لجأ لتعلم الباص جيتار من أجل الفريق الجديد حتى أصبح العازف الأساسي للفريق.أما أحمد بهاء كان عازفا لـ«بيركشن، طبلة شرقي» قبل احترافه الغناء مع شارموفرز، ولعب مع «كايروكي، بيركشن شو»، واشتهر بتقديم الصولوهات على آلة الدجيمبي الأفريقية.

وللفريق طقوس خاصة يحرس عليها دائما قبل الصعود علي المسرح وهي قراءة سورة الفاتحة بشكل جماعي، ومن ثم يطلق الصيحات الحماسية لتشجيع بعضهم البعض.