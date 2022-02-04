حمزة نمرة عن إيجابية مسحته من كورونا: «قافش أكتر من باكاري جاساما»

أعلن المطرب حمزة نمرة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إيجابية مسحته من فيروس كورونا.

حيث نشر نمرة صورة اختبار كورونا وبجواره صورة الحكم باكاري جاساما، وعلق قائلا: «أنا قلت أفاصل معاك بس طلعت قافش اكتر من باكاري جاساما، كورونا خش اتنيل كمل عزل».

حصول حمزة نمرة على 3 جرعات لقاح كورونا

أعلن منذ قليل حمزة نمرة في منشور آخر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حصوله على 3 جرعات من لقاح كورونا ورغم ذلك أصيب بالفيروس قائلا: «واخد تلات تطعيمات 2 أسترازينيكا وواحد فايزر والمناعة عاملة من بنها».

حمزة نمرة ينعى والده

وقد غيب الموت منذ أيام والد حمزة نمرة والذي لم يستطع حضور مراسم تشييع جثمان والده والعزاء، بسبب تواجده خارج مصر، وخضوعه للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتب وقتها عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ننعى وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا».