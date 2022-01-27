ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالة والدها الصحية: يتحدث بصعوبة

كشفت عبير الشرقاوي عن تطورات الحالة الصحية لوالدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي

وقالت عبير الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة والدها الصحية كما هي، لكنها تحسنت نوعًا ما عن الأسبوع الماضي، مضيفة أنّ نتيجة مسحة كورونا الأخيرة كانت إيجابية، وإنّه لا يزال في مستشفى العزل داخل الرعاية المركزة ممنوع عنه الزيارات.

جلال الشرقاوي يواجه مشكلة في مخارج الحروف

وعن إمكانية حديثه معهم، قالت عبير إنّ والدها يتحدث بصعوبة ويواجه مشكلة في مخارج الحروف، إضافة أنه على أجهزة تنفس صناعي، ما يعوق عملية الحديث معهم طالبة من الجميع أن يكثف له الدعاء.

إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

كانت عبير الشرقاوي، أعلنت إصابة والدها المخرج جلال الشرقاوي، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتبت: «بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت».

جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا: ادعولي

وبعد تدهور حالته الصحية نُقل إلى المستشفى نتيجة معاناته من مشكلات في الرئة، وقال خلال تصريح سابق للوطن وقت نقله إلى المستشفى: «أنا تعبان أوي وبطالب الجمهور بالدعاء لي».

أبرز أعمال المخرج جلال الشرقاوي

وقدَّم المخرج جلال الشرقاوي، العديد من العروض المسرحية الناجحة، لعل أبرزها: «دنيا أراجوزات»، «دنيا حبيبتي»، «كوتش»، «تتجوزيني يا عسل»، «عطية الإرهابية»، «بحبك يا مجرم»، وغيرها من الأعمال.