ابنة المخرج جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية: «مستقرة بس مفيش تحسن»

كشفت عبير الشرقاوي ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي تطورات حالته الصحية، حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت في تصريحاتها لـ«الوطن» إن حالة والدها مستقرة بصورة متوسطة، ولكنها لا تشهد التحسن المرجو من الأطباء المشرفين على حالته الصحية.

عبير الشرقاوي تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها

وأكدت ابنة المخرج جلال الشرقاوي أنها على تواصل دائم مع المستشفى وفريق الأطباء المعالج لتكون متابعة بشكل دائم تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة لـ«الوطن»: «الدكاترة متطمنين ولكن التحسن المرجو لسه مبيحصلش».

وبدأت الأزمة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ جرى نقله إلى المستشفى بعد إصابته من فيروس كورونا خاصة أنه كان يعاني من أعراض شديدة، وفقا لما كشفته ابنته عبر حسابها على «فيس بوك»، وذلك لأن لديه تاريخ مرضي في الرئة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة تطلبت نقله إلى المستشفى.

إصابات كورونا تضرب الوسط الفني.. وتهدد مسلسلات رمضان 2022

ويعاني عدد كبير من الوسط الفني من إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، من بينهم الفنانة دينا التي كشفت إصابتها بالفيروس التاجي للمرة الثانية، اليوم، في تدوينة على حسابها بـ «فيس بوك»، لتنضم إلى يسرا، ميريهان حسين ومنة شلبي، التي أثرت إصابتها بالفيروس التاجي على بدء تصوير مسلسلها «بطلوع الروح» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، كما ثأثر تصوير مسلسل «الكبير أوي» بإصابة بطله أحمد مكي بـ «كوفيد - 19».

بينما أكد المنتج جمال العدل أن إصابة الفنانة يسرا لم تؤثر على تصوير مسلسلها «أحلام سعيدة»، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2022، قائلا في تصريح سابق لـ «الوطن»: «نواصل تصوير المسلسل في زايد، مع باقي أبطال المسلسل لحين شفاء يسرا من كورونا».