ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية: «بيتحسن ببطء»

لا يزال المخرج الكبير جلال الشرقاوي في العناية المركزة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج، أن حالته لا تزال غير مستقرة، وتتحسن ببطء، مؤكدة أن والدها كان له تاريخ مرضي في الرئة، قبل ظهور فيروس كورونا؛ ما جعل إصابته بالفيروس ليست بالبسيطة.

وعن مصدر الإصابة، قالت عبير الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الإصابة جاءت له في المنزل، وأنه لم يخرج منذ بداية انتشار الفيروس، مؤكدة أنها في انتظار نتيجة المسحة الجديدة، وتأمل أن تكون سلبية.

وكتبت عبير الشرقاوي، صباح اليوم، عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «أقسم عليك يا ربي باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت أن تشفى عبدك جلال أمين الشرقاوى شفاء لا يغادر سقما، وتجعل مستوى الكاربون في الدم 35 وتجعل مسحة كورونا سلبية».

عبير الشرقاوي تدعو لوالدها المخرج جلال الشرقاوي

وأضافت عبير الشرقاوي: «يارب ترده إلى بيته سالما غانما وتشفى رئته وتجعلها في أحسن حال وتسترد كل الوظائف على أكمل وجه، اللهم صلَّ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.. أحبائى أمنوا بالله عليكم».

وانهالت التعليقات والدعوات من محبي المخرج الكبير جلال الشرقاوي، متمنين له الشفاء العاجل، واستقرار نسبة الأكسجين في الدم، وخروجه من المستشفى في القريب العاجل.

إصابة جلال الشرقاوي بكورونا

وقال الفنان جلال الشرقاوي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه أصيب منذ أكثر من 11 يوما بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبصوت منهك للغاية، قال: «أنا تعبان أوي ادعولي»، وطالب الشرقاوي جمهوره بالدعاء له، لأنه فى حالة صحية غير جيدة، ويعاني من أعراض شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.