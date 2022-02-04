مساحات وأسعار أراضي الاستثمار للنشاط الصناعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن وجود عدد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أسعار ومساحة كل قطعة بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بها.

قطعة أرض رقم (322) مخصصة لصناعة الكرتون

تبلغ مساحة تلك القطعة 5778 م² وتقع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، بسعر تقديري يبلغ 1090 جنية للمتر، أما الاشتراطات البنائية لتلك القطعة، تضمنت ألا تزيد النسبة البنائية عن 65٪ ، مع الردم 5 م أمامي و 4 أمتار من الجانبين والخلف، والارتفاع المسموح به هو أرضي و3 أدوار متكررة، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، والالتزام بقيود الارتفاع وذلك طبقا لموافقة الطيران المدني، و ألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة أرض رقم (400) للصناعات الهندسية

تقع أيضا تلك القطعة في المنطقة الصناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 2367 م²، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية، ويبلغ سعر المتر لتلك القطعة 1090 جنيه، وفيما يخصص الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة فهي مثل اشتراطات القطعة الاولي.

قطعة أرض (410) بمساحة 5401 م².

خصصت تلك القطعة للصناعات الهندسية والمعدنية، ويبلغ السعر التقديري للمتر 1090 جنيه، وفيما يخص الاشتراطات يجب ألا يزيد الارتفاع عن15 م مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وألا تزيد نسبة البناء عن 65 ٪ من مساحة الأرض، ولا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الردم 5 م من الأمام و 4 م من الجانبين والخلف.