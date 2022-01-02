رئيس «6 أكتوبر الجديدة»: تنفيذ 47 ألف وحدة سكنية بـ«ابني بيتك»

قال المهندس وليد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن مساحة مدينة أكتوبر الجديدة تمتد لـ90 ألف فدان، إذ يحدها شمالا محور الضبعة وفي الشرق طريق الواحات الأوسطى وفي الجنوب طريق الفيوم، لافتا إلى أنه جرى البدء في إنشائها منذ عام 2017.

الانتهاء من 47 ألف وحدة

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن محور الإسكان يضم 85 ألف وحدة سكنية تم بناؤها خلال 4 سنوات، كما تم الانتهاء من 47 ألف وحدة سكنية بمنطقة الـ800 فدان وأبني بيتك، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية لـ«سكن مصر» الإسكان متوسط.

تسليم 30 ألف وحدة لمستحقيها

وأوضح نائب رئيس جهاز المدينة، أن الـ47 ألف وحدة تشمل مساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء فعليا من 936 وحدة من مساحات الـ75 مترًا، وجار تسليم الوحدات لمستحقيها، كما تم تسليم 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن.

وأكد أن الجهاز يقوم ببناء مجتمع عمراني متكامل، ويتسلم المواطن وحدته السكنية شاملة المرافق والكهرباء، كما يتم إحداث تنمية شاملة للمواطن، «بنوفر له خدمات كاملة بداخل القطاع، وعندي في المدينة استثمارات ومباني خدمية ووحدات صحية وسوق تجاري ومدارس ومساجد وملاعب باستثمارت وصلت لـ500 مليون جنيه».