على مساحة 12 ألف فدان.. مشروعات «الإسكان» بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

تقع المدينة فى موقع متميز يبدأ من الكيلو 47 حتي الكيلو 72طريق الفيوم – الواحات بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من عدة مداخل رئيسية، حيث يحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والدائرى الأوسطي، والجنوب طريق الفيوم، والطريق الدائري الأقليمي من جهة الغرب.

وتعد مدينة 6 أكتوبر الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى تحظى بإهتمام كبير من الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إقامة ونتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كافة القطاعات المختلفة، سواء المشروعات السكنية، المشروعات الصناعية، المشروعات الخدمية.

"الوطن" تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

آخر تطورات مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

تبلغ مساحة مشروعات الاشراف والتنفيذ داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، التى تقوم وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها داخل المدينة، حوالى 12 الف فدان.

تضم مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشروع "بادية" بمساجة 3000 فدان مرحلة اولى، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان، ومشروع سكن مصر بإجمالى عدد 171 عمارة.

بجانب مشروع الإسكان القومى بمساحة 350 فدان (دجلة بالمز)، ومنطقة ربوة أكتوبر بجوار(ابنى بيتك 6) وتضم اراضى سكنية وخدمية وعمارات اسكان اجتماعى بإجمالى 212 عمارة.

كما تضم مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عدد من الأراضى، منها أراضى مميزة غرب السكة الحديد بإجمالى عدد 1232 قطعة مميزة، وأراضى الإسكان المميز شمال الواحة بمساحة 1000 فدان بإجمالى 3272 قطعة، منها 298 قطعة شاغرة.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لكونها إحدى المدن الجديدة التى تشهد طرح وحدات سكنية وقطع أراضى، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.