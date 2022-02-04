الراحل جلال الشرقاوي عن «مسرح مصر»: «لا يرتقي للفن ولم يصل حتى للاسكتشات»

رحل المخرج جلال الشرقاوي، قبل قليل، وسط حالة من الحزن بين المسرحيين الذين يعتبرونه رائدا من رواد المسرح، وأسس أجيال كوميدية لن تتكرر حتي الوقت الحالي.

جلال الشرقاوي عن «مسرح مصر»: «لا يليق باسم مصر»

وسبق وأن هاجم الراحل، نجوم مصر مسرح خلال السنوات الأخيرة وتحدث المخرج جلال الشرقاوي عن فرقة مسرح مصر في تصريحات تلفزيونية سابقة قائلا: «ما يقدمه مسرح مصر لا يليق بأن يرتبط باسم مصر، ولا يترقى حتى إلى كلمة اسكتشات التي كنا نقوم بتقديمها خلال دراسة الثانوية العامة»، ووصف مسرح مصر بـ«قعدة الحشاشين ..بحس إنها زي قعدات المخدرات» علي حد قوله.

أشرف عبد الباقي بعد الهجوم على «مسرح مصر»: «عنده حق»

ورد الفنان أشرف عبد الباقي على انتقادات المخرج الراحل جلال الشرقاوي، في تصريحات تلفزيونية قائلا: «عنده حق حتى لو كنت مختلف معاه، هو أستاذي، والواحد ميقدرش يقول معاه تلت التلات كام، لكن احنا بنقول دي فكرة جديدة ومختلفة، والفكرة دي نجحت وعملت مردود كويس، ومش معنى كدة إنها تلغي المسرح اللي بيقدمه ولكن مسرح مختلف».

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل جلال الشرقاوي

يعيش الفنانون حالة من الحزن بعد رحيل المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي نقل بسببه إلى العناية المركزة منذ يناير الماضي.

ومن المقرر تشييع جثمان المخرج المسرحي الكبير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، وذلك وفقا لتصريحات ابنته عبير الشرقاوي لـ «الوطن».