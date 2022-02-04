والد السولية: ابني ليس مصابا.. والإجهاد سر استبداله في مباراة الكاميرون

أكد محمد السولية، والد عمرو السولية، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، على أن نجله بخير، وأنه لم يخرج من مباراة الأمس، ضد المنتخب الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة، موضحًا: «ممكن يكون خرج بسبب الإجهاد».

وأضاف السولية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنه تحدث إلى نجله بعد انتهاء المباراة، وهنأه، واطمأن على حالته الصحية: «الحمد لله مفيش حاجة، وكل اللاعبين بخير».

تفاصيل المكالمة التي دارت بينهما

وتابع والد لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني: «لما كلمته قالي مفيش حاجة، ممكن تكون وجهة نظر المدرب، وممكن يكون عنده إجهاد، وأتمنى أن نفوز باللقب يوم الأحد».

وهنأ والد عمرو السولية، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي: «ولو عاوزين ناس تسافر أكتر من كده، كل شعب مصر هيروح».

توتر كبير خلال متابعة المباراة

وأشار، إلى أنه شعر بتوتر شديد أثناء متابعة المباراة: «كأني أنا اللي كنت بلعب، والمباراة كانت تكتيكية، لعبنا 3 أوقات إضافية، وكنا نلعب ضد صاحب الأرض والجمهور، والحكم كان مستفزا، واللاعبون يعيشون ظروفا صعبة، وأحمد الله على أنهم كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية».