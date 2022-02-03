صلاح عبدالله يدعم منتخب مصر: أجبر بخاطر الـ100 مليون ومصر تفوز ولو بجون

دعم الفنان صلاح عبدالله المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر: «أجبُر بخاطر الميت مليون ومصر تفوز لو حتى بجون عالكاميرووووون».

الفوز على المغرب وجامبيا

ونجح المنتخب الوطني في بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة نظيره المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد، عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، بينما سجل سفيان بوفال هدف المغرب الوحيد، أما المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة، فقد استطاع الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين.

تأهل السنغال إلى نهائي البطولة

وفي سياق متصل، أصبح المنتخب السنغالي الطرف الاول للمباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة بوركينا فاسو، بالفوز عليه بهدفين لهدف.

توقيت وملعب المباراة .. والغيابات مؤثرة

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يواجه الفريق غيابات مؤثرة تتمثل في محمد الشناوي بحراسة المرمى بعدما أصيب في لقاء كوت ديفوار في مباراة ثمن النهائي، بشد في العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد حجازي الذي تأكدت إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، وغادر الكاميرون متجها إلى ألمانيا، لبدء برنامجه التأهيلي.

وما زال الغموض يحيط بمصير محمد أبوجبل، الحارس الثاني للمنتخب الوطني، بعد خروجه مصابا في المباراة الماضية، وإذا لم يلحق بالمباراة، سيكون محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى نادي فيوتشر إف سي، حارس عرين مصر في مباراتها المصيرية أمام الكاميرون.