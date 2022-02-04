الحكومة تنفي إخلاء المدينة الجامعية بالقاهرة تمهيدا لإلغاء التيرم الثاني

نفت الحكومة إخلاء المدينة الجامعية بالقاهرة، تمهيدا لإلغاء التيرم الثاني، حيث انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكل الجامعات على مستوى الجمهورية.

المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة؛ تمهيدا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مُوضحةً أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

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