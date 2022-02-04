الراحل جلال الشرقاوي يكشف كواليس إخراجه مسرحية «مدرسة المشاغبين»

استطاع المخرج جلال الشرقاوي أن يحطم الأرقام القياسية بعرضه المسرحي «مدرسة المشاغبين»، فهي تعتبر من الإرث المسرحي المصري، ومن أهم الأعمال التي قدمها المخرج جلال الشرقاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد .

كواليس تحضير العمل المسرحي مدرسة المشاغبين تحدث عنها المخرج جلال الشرقاوي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية سابقة إن «علي سالم»، ليس هو مترجم المسرحية، نقلا عن النص الأصلي «المدرسة الجديدة» تأليف روجيه فرديناند، وأن من ترجم المسرحية هو موظف في التلفزيون كان يدعى عبدالفتاح السيد.

وأبلغ جلال الشرقاوي في حالة تجسيده للنص عن شرطين أولهما أن يمنح ورثته مبلغ مائة جنيه، وأن يقوم بإعداد المسرحية الكاتب علي سالم، وقتها كان سمير خفاجي يمر بأزمة كبيرة جدا وكان جلال الشرقاوي يريد انتشاله من ديونه، فأرسل النص لعلي سالم ليعد صياغته للمسرح.

جلال الشرقاوي: عادل إمام مغرور.. وسعيد صالح صاحب موهبة

وعن بداية نجومية الزعيم عادل إمام، قال الشرقاوي في تصريحات تلفزيونية، إن الزعيم متعال ومغرور ولكنه يتعلم من الخطأ، بينما الفنان الراحل سعيد صالح لم يكن لديه «تكنيك أداء»، على المسرح، لكنه كان صاحب موهبة وأداء ارتجالي جيد.

دور المدرسة عفت في مدرسة المشاغبين كان دور متبادل بين الفنانة ميمي جمال ونيلي وسهير البابلي، ولكن قبل حتى سهير البابلي فقد عرضت المسرحية على كثيرات من نجمات السينما والمسرح، منهم نجلاء فتحي، ثم شادية ثم سميرة أحمد وزيزي البدراوي، ولكن رفضوا النص.

أحداث مسرحية مدرسة المشاغبين

وتتلخص أحداث المسرحية في خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه في عدة مواقف، فيرسل مدير المنطقة مُدرسة كي تهذب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور .

شارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين منهم سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار .