«ياسر جلال» يشارك في تشييع جثمان الراحل جلال الشرقاوي

حرص الفنان ياسر جلال، على توديع جثمان الراحل جلال الشرقاوي من مسجد مصطفى محمود، ودخلت ابنته في حالة انهيار بالإضافة إلى زوجته، وحضر الجنازة الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، مؤكدا أن مصر فقدت واحدا من أهم مخرجيها والذي قدم العديد من الأعمال على خشبة المسرح.

رحل الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي، عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 87 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود

وقالت «عبير الشرقاوي»، ابنة المخرج الكبير في تصريحات لـ«الوطن»، إن تشييع جنازة والدها ستبدأ بعد الصلاة عليه في مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، بينما لم يتم تحديد موعد العزاء، وطالبت «الشرقاوي»، محبي والدها بالدعاء له بالرحمة.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة جلال الشرقاوي

وتعرض الفنان جلال الشرقاوي إلى وعكة صحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في يناير الماضي، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، خاصة أنه كان يعاني من أعراض شديدة لوجود تاريخ مرضي في الرئة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وشهدت حالته خلال الساعات الأخيرة انتكاسة، ما اضطر أسرته إلى التدخل ونقله إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة، وفقا لتصريحات ابنته السابقة لـ«الوطن».