عاجل.. وصول جثمان المخرج جلال الشرقاوي إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان المخرج جلال الشرقاوي، إلى مسجد مصطفى محمود، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه، رافق الجثمان الفنان محمد رياض، ومجدي فكري، والمخرج سامح بسيوني.

جنازة جلال الشرقاوي

وحرص الفنان ياسر جلال على توديع الراحل جلال الشرقاوي من مسجد مصطفى محمود، ودخلت ابنته في حالة انهيار بالإضافة إلى زوجته التي حرص الفنان ياسر جلال على مواساتها.

وحرص على الحضور أيضا الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف وقال إن مصر فقدت واحدا من أهم مخرجيها الذي قدم العديد من الأعمال على خشبة المسرح.