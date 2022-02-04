فكري صالح يشيد بحارس مرمى المنتخب: الجبل عمره ما يهزه ريح «فيديو»

أشاد فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، بمستوى حراسة مرمى الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد بلوغ المباراة النهائية التي من المقرر إقامتها بعد غدا الأحد، ضد السنغال، خاصةً محمد أبو جبل: «الجبل عمره ما يهزه يريح، كان ثابت وسيطر على خط الظهر وقاطع المياه والنور على المهاجمين، وتمتع بثبات انفعالي كبير، وفي ركلات الترجيح كان حاضرا بقوة واستطاع صد ركلتي ترجيح».

أبو جبل كان على قدر المسؤولية

وقال «صالح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض على قناة dmc: «حراس مرمى مصر العمالقة قادوا الفريق إلى المباراة النهائية، لولا محمد الشناوي لما تأهلنا من دور المجموعات، وبعدها تعرض للإصابة، وكان محمد أبو جبل على قدر المسؤولية واجتزنا كوت ديفوار بفضله، وعندما أصيب في المباراة التالية كان محمد صبحي على قدر المسؤولية أيضا».

وأضاف مدرب حراس المنتخب الوطني السابق: «محمد أبو جبل استطاع العودة بعد الإصابة خلال 48 ساعة، وهو ما تطلب إرادة قوية، قدم مباراة رائعة في مباراة الأمس التي غلب عليها الأداء الدفاعي من منتخبنا».

مباراة عصيبة

وتابع أن المباراة اتسمت بالعصبية في المقام الأول بسبب الجدل حول حكم المباراة والجمهور وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، كما أن المنتخب الوطني لعب مباراتين بوقت إضافي قبل مواجهة الكاميرون، مشددًا على أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعمل على قلب رجل واحد، لذلك كانت الزجاجة التي استخدمها محمد أبو جبل في التعرف على الزوايا المفضلة للاعبي الكاميرون في ركلات الترجيح عبارة عن عصارة مجهود محلل الأداء وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.