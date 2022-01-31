طبيب المنتخب يجهز محمد أبو جبل لمباراة الكاميرون بـ«البلازما»

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز محمد أبو جبل، حارس مرمى الفراعنة، للمشاركة أمام الكاميرون، في المباراة المحدد لها التاسعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، حتى السادس من فبراير المقبل.

تجهيز أبو جبل بـ«البلازما»

وأوضح المصدر لـ«الوطن سبورت»، أن طبيب المنتخب محمد أبو العلا، يحاول تجهيز أبو جبل، من خلال حقنه بـ«البلازما»، بعد أن تعرض للإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة المغرب بدور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا.

ولم يتمكن محمد أبو جبل، من استكمال مباراة المغرب حتى النهاية بسبب الإصابة، وخرج من اللقاء، ودخل في نوبة من البكاء، وشارك بدلا منه محمد صبحي، الحارس الثالث.

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