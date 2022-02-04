النواب يعدل موعد انعقاد جلساته العامة

أعلن مجلس النواب تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 فبراير الحالي، بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد 6 فبراير، وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسائل للأعضاء عبر التابلت لإبلاغهم بالموعد الجديد.

موعد بدء جلسات مجلس النواب

كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية، لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وبموجب القرار سبتم تعديل جدول مناقشة بعض مشروعات القوانين التي كان من المقرر مناقشتها وفقا للجدول السابق.