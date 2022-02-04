أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. وتوقف حركة الصيد لليوم الثاني

ضربت أمطار غزيرة، منذ قليل، بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، وأغرقت الشوارع؛ ما جعل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، يرفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، ويشدد على التنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة الأمطار والطقس السيئ.

وشهدت مدينة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق الشوارع، ورفعت الوحدات المحلية حالة الطوارئ ونشرت معدات وعمال نظافة بالشوارع لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بقيادة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، كما يستمر انعقاد غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والتواصل على مدار الـ24 ساعة؛ لرفع آثار مياه الأمطار.

وقف حركة الصيد لشدة الأمواج

وأوضحت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق اليوم، استمرار وقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب شدة الرياح، وارتفاع الأمواج، وناشدت جميع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على حياتهم وسلامتهم ولعدم وقوع حوادث غرق في عرض البحر.

وشدد المحافظ على التأكد من جاهزية محطات الصرف والرفع لاستيعاب كميات المطار التي من المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المناطق الشمالية ومحافظات القاهرة والجيزة.