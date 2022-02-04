توقف حركة الملاحة والصيد ببحيرة وبوغاز البرلس

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، وما زالت غرف العمليات في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة.

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ويسود المحافظة طقسا معتدلا في بعض المناطق ورياح بالمناطق الشمالية مع توقعات بسقوط أمطار، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار تواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية في الشوارع والأحياء لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري في حال هطول الأمطار برفع المياه، واستمرار حملات النظافة وإزالة الإشغالات.

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ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، تحسبا لهطول أمطار أو تغيرات الجو مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمواجهة التغيرات، فضلا عن التأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف لاستيعاب كميات الأمطار التي من المتوقع أن تسقط على أنحاء متفرقة في المحافظة، فضلا عن صيانة معدات النظافة.

وأكد «نور الدين» على استعداد كافة الجهات والتنسيق فيما بينها لمواجهة تغيرات الطقس، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات الخدمية والمدارس في المدن والقرى.