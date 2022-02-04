سعادة شديدة سيطرت على الشعب المصري بعد وصول المنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على منتخب الكاميرون، أمس الخميس بركلات الترجيح، بعد صد حارس المرمى أبو جبل لركلتين متتاليتين، وخروج الكرة خارج المرمى في الركلة الثالثة للكاميرون، ما جعل الكثيرون يبحثون عن موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي البطولة ليتمكنوا من مشاهدة المباراة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون من خدمات، نرصد من خلال هذا التقرير موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وفق ما أعلنه الكاف:

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، في التاسعة مساء الأحد المقبل.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وأعلنت القناة الجزائرية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، بثها لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد إذاعتها لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16، وجاء ترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11680.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: ( 5/6 ).

ويستعد لاعبي منتخب مصر خلال الساعات المقبلة لمباراة النهائي في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر أن تكون يوم الأحد في التاسعة مساء؛ إذ يكثف الجهاز الفني تدريبات اللاعبين خلال الساعات المقبلة حتى يتم تأهيلهم للفوز بكأس الأمم الأفريقية.