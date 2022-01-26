تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية، تصدّر قائمة محركات البحث العالمية اليوم، لمشاهدة مباراة المنتخب المصري مع نظيره كوت ديفوار، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، لمشاهدة فرق منتخابتهم الوطنية بالتزامن مع إقامة البطولة، حيث يوجد عدد كبير من الترددات للقناة، تظهر في العديد من الأقمار الصناعية، ما يدل على زيادة عدد المشتركين وكثرة المشاهدات اليومية.

تردد قناة الجزائرية الارضية

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار، في إطار اهتمام كثير من المشجعين المصريين والعرب والأفارقة، بمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث يبحثون عن قنوات مجانية تنقل مباريات البطولة، ويمكن متابعتها من خلال ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير في تمام السادسة مساء، في إطار مباريات الدور الـ16 على ملعب جابوما بمدينة ديوالا الكاميرونية، ويحكم المباراة وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي الحكم الكونغولي جانجاك ندالا، وتحرص مجموعة قنوات «بي إن سبورت» على إذاعة المباريات الخاصة ببطولات كرة القدم، كما أنّها تحصل على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية جميعها

يذكر أنّ التلفزيون الجزائري أعلن حصوله على حقوق البث المباشر ونقل مباريات كأس أمم أفريقيا والتي تستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويشارك بها أكثر من 24 منتخبا من القارة الأفريقية، حيث كشف مصدر في التلفزيون الجزائري، عن أنّ المسؤولين عنه حصلوا على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا، حيث سيجري بث مباريات النصف نهائي والنهائي وبعض المباريات المهمة.