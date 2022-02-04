بدء أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل المغربي ريان من البئر «فيديو»

بدأت منذ قليل، أعمال الحفر اليدوي في عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر، منذ عصر يوم الأربعاء الماضي، ولايزال على قيد الحياة.

ونشرت وسائل إعلام مغربية، منذ قليل، لقطات مصورة لبداية أعمال الحفر اليدوية لإنقاذ ريان.

سقوط الطفل المغربي ريان في بئر

وسقط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات تقريبا في بئر يمتلكها والده بعمق 62 مترا تقريبا، فيما علق الطفل على مسافة 32 مترا تقريبا.