لقطات للحظة انهيار جدار البئر.. وتوقف عمليات إنقاذ الطفل ريان «فيديو»

توقفت أعمال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان، من البئر العميقة بشكل مؤقت، صباح اليوم، بعد انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر.

انهيار جدار البئر وتوقف عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر لحظة توقف عمليات الحفر لبضع دقائق بعد انهيار الجدار المجاور لفتحة البئر وسط حشد كبير من أهالي إقليم شفشاون شمال المغرب، مرددين: «الله أكبر الله أكبر».

ووفقا لصحيفة «هسبريس» المغربية، أعلنت السلطات المغربية، أن عمليات الحفر مستمرة لانتشال الطفل ريان داخل البئر الذي سقط فيها وعلق في منتصفها، منذ أكثر من ثلاث أيام، مضيفة أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب في موقع موازى لموقع الطفل ريان، للتوقف الجرافات عن الحفر، وتستكمل الفرق عملية الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، كما تمد الطفل بالماء والطعام والأكسجين لإبقائه حيا.

استعدادات الحكومة المغربية لإنقاذ الطفل ريان

وفي السياق ذاته، جهزت السلطات المغربية طاقما من أجل الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية للطفل بمجرد انتشاله، كما وصلت إسعاف هليكوبتر تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعافات الأولية لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص في أسرع وقت، بالإضافة إلى سيارة إسعاف طبية مجهزة وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، و5 ممرضين منهم اثنين قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة تابعة للمركز الصحي بالمدينة.

كما عززت السلطات فرق الإغاثة، بطاقم من المهندسين الطبوغرافيين، أمس الخميس، للمساعدة على تحديد موقع الطفل لتفادي أي انهيار خلال أشغال الحفر.

توقف مؤقت لعمليات الحفر بسبب وقوع حدوث انهيار جزئي قرب البئر العالق به #الطفل_ريان .#ريان #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/HF6fawfUc1 — موطني (@Mawteeni) February 4, 2022

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت، عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ «ريان»، وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.

وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة، بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.