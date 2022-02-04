اللحظات الحاسمة في حياة الطفل «ريان».. فيديو جديد من داخل البئر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقاطع فيديو جديدة للطفل المغربي ريان، الذي سقط داخل بئر عميقة، بمنطقة «جماعة تمروت»، بإقليم شفشاون شمال المغرب، بعد مرور أكثر من 70 ساعة، تظهر أنه مازال حيا.

المحاولات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان

ولا تزال محاولات السلطات المغربية لإنقاذ الطفل مستمرة، إلا أنه مصاب بجروح عديدة في الرأس، حيث لجأت فرق الإنقاذ فى تمام الساعة الثانية من فجر اليوم، إلى الحفر الأفقي والاستعانة بأنابيب من أجل الوصول لمكان الطفل، وتجنب حدوث انهيار أرضي، و ذلك بعد الانتهاء من عملية الحفر العمودي.

عااااجل

السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، الطفل #ريان مازال على قـ ـيد الحـ ـياة، مع تواصل أشغال الحفر

انقذو ريان pic.twitter.com/DAGSLRb6cu — خنفر زاوي (@KKhnfr) February 4, 2022

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت أمس الخميس، عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ «ريان»، وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.

السيناريوهات المحتملة لانتشال الطفل ريان من البئر

وأشار «بايتاس»، إلى أن السيناريو الأول يتضمن توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار احتمال سقوط الأحجار والأتربة على الطفل، والسيناريو الثاني يتمثل في إنزال فرق الإنقاذ داخل البئر، والذي جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق وضيق التنفس، في حين تمثل السيناريو الثالث في الحفر الأفقي الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ.

دعاء عم الطفل ريان في اللحظات الأخيرة الحاسمة لبداية الحفر العرضي بالتوازي مع الخط المقدر من الخبراء لوجود الطفل ريان

مستجدات #الطفل_ريان pic.twitter.com/gGuax7GhbB — خبر و فيديو (@video_00) February 4, 2022

جهود السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان

وفى السياق ذاته، جهزت السلطات المغربية طاقما من أجل الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية للطفل بمجرد انتشاله، كما وصلت إسعاف هليكوبتر تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعافات الأولية لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص في أسرع وقت، بالإضافة إلى سيارة إسعاف طبية مجهزة وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، 5 ممرضين منهم إثنين قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة تابعة للمركز الصحي بالمدينة.