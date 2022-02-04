نجوم الفن في الوطن العربي يدعمون الطفل ريان: اللهم رده إلى أهله سالما

يتابع عدد من المشاهير في مختلف أنحاء الوطن العربي عملية إنقاذ الطفل المغربي «ريان»، المحتجز منذ نحو 65 ساعة، في بئر على عمق 32 مترا، إذ تستكمل الجرافات عملية الحفر من أجل إخراج الطفل البالغ من العمر خمس سنوات، والمحتجز من يوم الثلاثاء الماضي.

رامي رضوان: توقف أشغال الحفر لإنقاذ ريان بشكل مؤقت

وكشف الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «تويتر»، عن تطورات عملية الإنقاذ: «لاتزال محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان مستمرة، والدة ريان تؤكد أنه ما زال حيا الحمد لله، لكن توقفت أشغال الحفر لإنقاذه من قاع البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر»، وأضاف: «يا رب اكتب له السلام واكرمه بالخروج لحضن أمه عاجلا».

وتوالت دعوات نجوم الوطن العربي من أجل إنقاذ الطفل المغربي، إذ نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «أنظار وصلوات العالم مع الطفل ريان وأهله، يا رب تحميه وترده سالم وتخفف من وجعه».

وطالب الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن متابعيه بالدعاء للطفل الصغير، في تدوينة على «تويتر»، قائلا: «كل الناس في صلاة الجمعة تدعي للطفل ريان ربنا يفك كربه، يا رب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في هذا اليوم العظيم»، بينما دون الفنان هاني رمزي قائلا: «يا رب أكتب السلامة للطفل ريان وأرجعه لأهله سالما».

هنيدي ووفاء عامر ونبيلة عبيد وأحلام يدعون لـ ريان

وقالت السيناريست والكاتبة إنجي علاء، «اللهم رده إلى أهله سالما غانما واحفظه بحفظك يا رب العالمين»، ونشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «اللهم رد ريان إلى أمه»، وضمت القائمة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة الإمارتية أحلام، نبيلة عبيد، بالإضافة إلى محمد هنيدي.