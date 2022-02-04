وسائل إعلام مغربية: ساعتان تفصلنا عن إنقاذ الطفل ريان «فيديو»

قالت وسائل إعلام مغربية، إن أعمال الحفر اليدوي عن الطفل ريان الذي سقط في البئر، ستستغرق نحو ساعتين، قبل الوصول له.

وكان رجال الإنقاذ التابعون للوقاية المدنية، شرعوا في أعمال الحفر اليدوية، وذلك لقصر المسافة القصيرة التي تفصلهم عن الطفل ريان، الذي يقبع منذ ثلاثة أيام في على عمق 32 مترا داخل بئر يصل عمقها لأكثر من 60 مترا.

تغيير طريقة الحفر للحفاظ على الطفل ريان

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أيضا أن المنقذين سيحفرون بواسطة مطرقة ومثقاب يدوي لتجنب إيذاء الطفل.

وقالت مصادر إن عملية الحفر اليدوي ستمتد لأكثر من ساعتين على أقل تقدير، قبل الوصول إلى ريان باستعمال أنابيب حديدية لنقل التربة خارجا.

إبعاد الجرافات وآليات الحفر من المكان

وأضافت المصادر أنه جرى إبعاد الجرافات وآليات الحفر من المكان خوفا من حدوث انهيارات للتربة، التي عرقلت جهود المنقذين وأوقفت العملية مرات عديدة.