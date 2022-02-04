وزيرة الثقافة الجزائرية: جناحنا الرسمي بمعرض الكتاب يضم 600 عنوان

هنأت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، الشعب المصري وخاصة أفراد الشرطة بعيدهم الذي صادف يوم 25 يناير الماضي، قائلة: «أقول لهم بالتوفيق والنجاح وكل الازدهار لمصر الشقيقة وشعبها العريق».

شعلال: حضرت إلى مصر بتكليف من رئيس الجمهورية

وأضافت خلال حوارها في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «حضرت إلى مصر بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون على هامش زيارته الرئاسية بوفد مهم، حيث أكد عليّ حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، حرصا منا على توطيد العلاقات بين البلدين وبناء جسر علاقات ثقافية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين».

وأكدت أن بلادها تسعى إلى تعزيز حضورها الثقافي والأدبي في إقليمها الإفريقي والعربي والعالمي، ومشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة نوعية، إذ كان الجناح الرسمي للجزائر ممثلا في وزارة الثقافة والفنون بأكثر من 600 عنوان، كما حضر ناشرون جزائريون في أجنحة خاصة بأكثر من 500 عنوان وإصدارات تاريخية وأدبية وتراثية وشعرية.

نحاول التسويق لثقافة وأدب الجزائر

وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، إن بلادها تحرص على التسويق لثقافتها وإبراز الأدب الجزائري من خلال الجناح الرسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كان حضورها فرصة ثمينة للاطلاع على صناعة الكتاب في مصر والعالم العربي.

وأوضحت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتطور من عام لآخر، مشيرةً إلى أنها انبهرت بتنوع الأنشطة على هامشه، وبالتالي فإنه خطوة مهمة وفعالة وجدية بشأن النهوض بصناعة الكتب في البلدان العربية.

وتابعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: «إصداراتنا في جناحنا الرسمي أدبية وشعرية أكثر منها تاريخية، وهذا لا يمنع من وجود الإصدارات التاريخية، ونسعى إلى التسويق لثقافتنا وتعزيز كل ما هو تواصل ثقافي بين الشعوب العربية، ونسعى إبراز الثقافة وأن تكون جسر تواصل بين الشعوب العربية».

وأشارت إلى أن المشهد الثقافي مرّ بأوقات صعبة جراء جائحة كورونا، إذ كانت كل الأنشطة الثقافية معلقة في الجزائر وكل بلدان الأخرى، وكان الوضع الصحي أفضل منذ 6 أشهر وبالتالي حرصت على إطلاق فعاليات عديدة منها المهرجانات.