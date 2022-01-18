بريد الوطن.. أين دور وزارة الثقافة فى نشر الثقافة؟

وزارة الثقافة لها دور كبير فى تنوير العقول، وإدراك المفاهيم ونشر الثقافة، فكان الكاتب الصحفى الكبير المرحوم مصطفى أمين يقول: «على الدولة أن تدعم الكتاب والثقافة كما تدعم رغيف الخبز»، فيجب نشر الكتب الثقافية بأجر رمزى للقراءة، فمنذ أن جاءت د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للوزارة فى 2 يونيو عام 2018، لم تقدم شيئاً ملموساً، ولم نعهد عليها تقديم كتب للقراءة أو مسابقات ثقافية، أو تزيد من المسارح أو الندوات الثقافية فى التليفزيون، أو الشاشات الأخرى، لأننا نعيش الآن فى خواء ثقافى فرضته الظروف الحالية، وساعده غياب وزارة الثقافة، ولذلك زادت المشكلات والجرائم وشرب المخدرات وخاصة بين الشباب الذين هم عمود الأمة، فإن وزيرة الثقافة لم تقدم دورها المنوط بها، وسأضرب لكم مثلاً عن الثقافة: بلدة «بالوالتو» تتبع ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، سكانها 60 ألف نسمة، بها مستشفى ستانفورد الشهير، وجامعاتها بها خمس مكتبات عامة، و24 سينما، هذا مثال للدول المتقدمة التى تعرف معنى الثقافة، وكان هتلر يقول: «لا أخشى الحرب، ولكن أخشى جرة قلم»، فوزارة الثقافة غائبة عن المشهد ومتى تقوم بدورها؟

هبة الله حسين، معلمة أولى - شرق مدينة نصر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com