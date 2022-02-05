مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-2-2022 في محافظات مصر

يحرص العديد من المسلمين على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة كما أمرهم الله تعالى بأداء الصلاة في أوقاتها، ويتطلعون إلى معرفة أوقاتها المختلفة حيث تتغير المواعيد وتختلف بين اليوم والآخر، واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» نرصد لكم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 5 فبراير، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة لمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

و جاءت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية كالآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وترفع صلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 05:13، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:12، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:34، ويحل أذان العشاء في الساعة 06:53.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ويحل موعد أذان الفجر في الجيزة عند الساعة 05:22 ، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:17، أما أذان العصر يكون الساعة 03:22، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:45، وأذان العشاء الساعة: 07:3.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يأتي أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:20، ويحل أذان الظهر في الساعة 12:17، ويقام أذان العصر في تمام الساعة 03:17، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:39، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

يحل أذان الفجر في محافظة الغربية في تمام الساعة 05:16، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:13، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:34، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 06:55.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يأتي أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:13، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:17، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:40، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 06:57.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في دبي

ويأتي أذان الفجر في مدينة دبي عند الساعة 05:40، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:43، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:06، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:36.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:38، وأذان الظهر الساعة 12:35، وأذان العصر عند الساعة 03:49، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:13، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:43.