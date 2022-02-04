وصول أحمد عز إلى عزاء والدة الفنان محمد جمعة بالحامدية الشاذلية «صور»

وصل منذ قليل، الفنان أحمد عز، إلى عزاء والدة الفنان محمد جمعة، المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كما وصل أيضا المنتج هشام عبدالخالق.

عزاء والدة الفنان محمد جمعة

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء منذ بدايته، أبرزهم الفنان أشرف زكي، طارق لطفي، أحمد فتحي، والفنانة دنيا عبدالعزيز، فضلًا عن عمرو القاضي.

وفاة والدة الفنان محمد جمعة

وأعلن الفنان محمد جمعة، منذ أيام، وفاة والدته، معبرًا عن حزنه الشديد بفقدها، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».