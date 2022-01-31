الفنان محمد جمعة يتلقى عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية

كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، موعد عزاء والدة الفنان محمد جمعة، التي وافتها المنية، صباح اليوم الإثنين.

وأوضح فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ الفنان محمد جمعة سوف يستقبل العزاء في والدته، يوم الجمعة المُقبل، عقب صلاة المغرب، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

محمد جمعة: ماتت من كنت أُرحم بها

كان محمد جمعة، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».

يذكر أنّ الفنان محمد جمعة، يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم «الجريمة»، إذ يُشارك فيه بجانب الفنانين: أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وهو من إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم خلال حقبة السبعينيات، حول أحد المجرمين المحترفين، الذي يعاني من الهلوسة، وينجح في الهرب من المستشفى، ويرتكب جرائم عديدة، قبل أن يدخل في صراع كبير مع شخص من أصحاب النفوذ، يجسد دوره أحمد عز.

القاتل الذي أحبني

يُشارك محمد جمعة، في مسلسل القاتل الذي أحبني، الذي يشهد عودة الفنانين هاني رمزي وسهير رمزي، إلى ساحة الأعمال الدرامية، بعد سنوات طويلة من الغياب.

المسلسل من بطولة الفنان هاني رمزي، الفنانة سهير رمزي، وأحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور و لقاء سويدان، وإخراج، عمرو عابدين ، وتأليف، صلاح عربي.

وتدور أحداثه حول رسام جنائي يدعى «معتز»، يعمل في الشرطة، ومصاب بفوبيا من الدماء، لكنه يتمتع بصيت عال وسط الجميع، خاصة أن كل من يحزنه يموت، على الرغم من أنه لم يكن قاتلا أو شريرا في المسلسل.