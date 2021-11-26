استقبال خاص من المصورين لـ محمد جمعة في «القاهرة السينمائي»: كله رايح

استقبل مصورو مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح الدورة الثلاثة والأربعين، المُقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، الفنان محمد جمعة، استقبالًا خاصًا، فور وصوله للسجادة الحمراء.

واستقبل مُنظمو ومصورو الحفل، الفنان محمد جمعة، بشكلٍ كوميدي، حيث قالوا جملته الشهيرة «كله رايح»، التي اشتهر بها في مسلسل «الوصية»، مع الثنائي أحمد أمين وأكرم حسني.

استمرار فعاليات المهرجان حتى 5 ديسمبر

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، ويشهد المهرجان تكريم عدد من النجوم، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات الثقافية والفنية.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدًا الجمعة، الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

قناة DMC الناقل الرسمي للمهرجان

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.