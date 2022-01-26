أحمد عز عن ياسر رزق: الصحافة فقدت كاتبا محترما.. وهنأته على كتابه الأخير

نعي الفنان أحمد عز، الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الصحافة المصرية والعربية فقدت كاتباً مهنياً ومحترماً برحيل ياسر رزق، مضيفاً أنه تواصل معه هاتفياً، أمس الأول، لتهنئته بكتابه الجديد «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ورحيل الخلاص»، وذلك بعد طلبه الحصول علي نسخة من الكتاب عن طريق الكاتب الصحفي محمود موسي.

عز: خالص العزاء لأسرة ياسر رزق

وتقدم أحمد عز بخالص العزاء إلي أسرة ياسر رزق وكل محبيه، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ياسر رزق

وفي السياق ذاته، كشف الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي السابق، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ياسر رزق، مؤكداً أن الأخير تعرض لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلي إحدي المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة، إلا أن روحه فاضت إلي بارئها بعد نقله إلي هناك بقليل.

وأوضح أنه تُجري حالياً الاستعدادات الأخيرة لمراسم الجنازة، إذ من المقرر أن يواري جثمانه الثري بمقابر عائلته.

وكانت آخر أعمال ياسر رزق إصداره كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ورحيل الخلاص»، حيث كشف فيها عن كواليس الفترة ما بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لتعريف الأجيال الجديدة بما حدث آنذاك في واحدة من أهم الفترات التي عاشتها مصر خلال الآونة الأخيرة.