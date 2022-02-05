وظائف خالية في بنك الإمارات دبي الوطني.. اعرف الشروط المطلوبة

تعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يبحث عنها خريجو الجامعات، الراغبون في العمل بالمجال المصرفي، وخصوصا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية، للعمل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح البنك في إعلانه تفاصيل تلك الوظائف الخالية في بنك الإمارات دبي الوطني، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والمسؤوليات الخاصة بالوظائف الخالية تلك، وفق ما أعلن عنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على درجة البكالريوس.

- أن يكون لديه خبرة من 3 لـ 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن يكون من القطاع المصرفي أو المالي.

مسؤوليات الوظائف

- المساعدة في مراقبة الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وغيرها من تشريعات حماية البيانات المعمول بها ومع صياغة سياسات حماية البيانات.

- الحفاظ على السياسات محدثة وإجراء المراقبة والاختبار المنتظمين على الضوابط الرئيسية ومجالات الخطر.

- تقديم المشورة بشأن تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIAs) وتوفير الإشراف على أدائها.

- المساعدة في إنتاج قوالب اتفاقيات معالجة البيانات وتحديثها بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية، وتدريب الفرق ذات الصلة على نشر هذه النماذج والتفاوض بشأنها.

- أداء الإشراف على اتفاقيات معالجة البيانات مع أطراف ثالثة تتعامل مع البيانات الشخصية.

- توفير دعم مسؤول حماية البيانات (DPO) بشأن حماية البيانات أو مخاطر الخصوصية أو تقييمات الأثر.

- التعامل مع طلبات الوصول إلى الموضوع وحقوق GDPR الأخرى ضمن الأطر الزمنية القانونية.

- دعم التحقيقات حسب الاقتضاء فيما يتعلق بانتهاكات البيانات الشخصية أو الانتهاكات المزعومة لحماية البيانات المعمول بها وتشريعات الخصوصية.

- مسح الأفق التنظيمي ومواكبة أي تغييرات تنظيمية أو غيرها من التغييرات المتعلقة بحماية البيانات التي قد تؤثر على البنك.

- مواكبة التقنيات الناشئة أو قنوات الاتصال ذات الصلة بحماية البيانات.

- وضع المعايير ومراجعة السياسات والإجراءات على الصعيد العالمي التي تلبي متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات وأي متطلبات توطين في بلدان التشغيل.

- تطوير وتقديم التدريب على الخصوصية لمختلف وظائف الأعمال.

- تنسيق وإجراء عمليات تدقيق خصوصية البيانات.