«التعليم» تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الفني..تعرف على الشروط والتخصصات

أعلن قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجته إلى 3 أخصائيّ تخطيط ومتابعة وتدريب من خريجي كلية الهندسة، تخصص كهرباء قوى وإلكترونيات واتصالات، وتربية وتعليم صناعي شعبة كهرباء.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّ التعيين يتم عن طريق النقل من بين العاملين بديوان عام الوزارة سواء الأساسي أو المنتدب أو الندب من العاملين بمديريات التربية والتعليم للعمل بوحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة.

مقابلة شخصية بقطاع التعليم الفني بعد التقدم للإعلان

وأكدت أنه يفضل أن يكون المتقدم لدية خبرة في مجال الطاقة الجديدة، مؤكدة على من يرغب في الحصول على الوظيفة التقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية في إدارة التعيينات مُؤشـر عليـه بالموافقـة مـن مدير عام الإدارة التابع لها وصحيفة أحوال معتمدة خلال أسبوعين من تاريخ النشر، موضحة أنه سيتم عقد مقابلة شخصية بقطاع التعليم الفني بعد التقدم للإعلان.

ضرورة استيفاء كافة الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على إجراءات التقدم والإعلان عن الوظائف في كل إدارة ومديرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى حالياً العمل على تطوير التعليم الفني سواء بافتتاح مدارس جديدة تؤهل الطلاب لسوق العمل في مختلف التخصصات الجديدة أو تدريب جميع المعلمين على استراتيجيات التعليم الحديثة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن المدارس التكنولوجية الجديدة التي تستوعب طلاب التعليم الفني تضم تخصصات دقيقة وحديثة في التقنيات الرقمية الجديدة.