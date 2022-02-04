وظائف من الشباب والرياضة في جميع التخصصات بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على توفير الكثير من فرص العمل والوظائف الخالية للشباب، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها على «فيس بوك» عن توفير عدد كبير من الوظائف الخالية في عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وحددت تلك المؤسسات والشركات المختلفة تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

وظيفة سائق تريلا

أعلنت شركة القاهرة للأعلاف، عن حاجتها لسائقي تريلا رخصة أولى، لنقل منتجات الأعلاف لوكلاء والمزارع والموانئ، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في النوبارية بالبحيرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على ابتدائية حد أدنى.

- أن يكون قادرا على القراءة والكتابة بشكل جيد.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما لوظيفة سائق تريلا.

الحقوق والمزايا

- تمنح الشركة راتب لسائق التريلا أساسي يتراوح من 3200 جنيه إلى 4200 جنيه + بدل نقلات من 1000 إلى 2000 جنيه.

- نظام العمل يكون يوم عمل ويوم راحة أو يومين عمل ويومين راحة أو ثلاثة أيام عمل وثلاثة أيام راحة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

- تمنح الشركة للعاملين أرباح سنوية.

وظائف مجموعة سلاسل سوبر ماركت

أعلنت مجموعة سلاسل سوبر ماركت «خير بلدنا»، عن اليوم التوظيفي لسوبر ماركت خير بلدنا، على عنوان شارع المنشية من شارع الملك فيصل الجيزة الطوابق الطابق الثاني بجوار مسجد المدينة، يومي الأحد والاثنين 13 و14 فبراير 2022، من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع، لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

2- مدير قسم الأغذية الطازجة، لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

3- مدير قسم الأغذية الجافة، لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

4- مدير مسائي، لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

5- مدير خدمات العاملين بالفروع HR6.

6- مشرف كاشير لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

7- كاشير.

8- خلف كاشير.

9- محاسب فرع لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

10- مشرف خدمة توصيل طلبات دليفري.

11- موظف خدمة توصيل طلبات.

12- سائق «فسبا» لديه رخصه سارية.

13- سائق خدمة توصيل طلبات يمتلك سيارة فان.

14- مشرف لحوم.

15- بائع لحوم (جزار بلدي).

16- بائع لحوم مجمدة.

17- مشرف بقالة وأجبان.

18- بائع بقالة وأجبان.

19- مشرف خضار وفاكهة.

20- بائع خضار وفاكهة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الجيزة بفيصل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل متوسط.

- يفضل خبرة في مجال الأغذية والسوبر ماركت.

- أن يكون السن من 20 عاما إلى 35 عاما.

- أن يكون جيدا في اللغة الانجليزية.

- تحديد موقف الجيش للذكور.

المميزات والحقوق

- الرواتب من 2200 إلى 5000 جنيه حسب كل وظيفة والخبرات.

- حوافز شهرية.

- 9 ساعات عمل يومية تشمل «ساعة بريك».

- تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

- إجازات سنوية + إجازات رسمية.

- منح زواج وميلاد ووفاة.

- فرص للترقية.

وظائف مشرف ومندوب مبيعات

تنظم شركة «فاتورة» اليوم المفتوح للتوظيف بعنوان 25 طريق مصر حلوان الزراعي - برج الزيني - الدور 14 - المعادي، يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022 من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مبيعات.

2- مندوب مبيعات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم.

- ألا يزيد السن عن 40 عاما.

- لا تشترط خبرة لوظيفة المندوب.

- يشترط وجود 7 سنوات خبرة لوظيفة المشرف.

الحقوق والمميزات

- راتب المندوب 5000 جنيه شامل، وراتب المشرف يبدأ من 10 آلاف جنيه.