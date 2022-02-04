وصول محمد لطفي ولقاء سويدان وعمرو عابدين إلى عزاء والدة محمد جمعة

بدأ، منذ قليل، عزاء والدة الفنان محمد جمعة، وحرص كل من الفنان محمد لطفي وأحمد صيام ومعتز ولي الدين، وصبري فواز ومحمود عبد الغفار على حضور العزاء، بالإضافة إلى محمد لطفي والمخرج عمرو عابدين، والفنانة لقاء سويدان.

نجوم الفن يحضرون عزاء والدة الفنان محمد جمعة

وشهد العزاء حضوار كثيفا لنجوم الفن، إذ حضر من قبل كل من دنيا عبد العزيز وأحمد عز وأشرف زكي وأحمد فتحي وطارق لطفي وأحمد الدمرداش وهشام عبد الخالق وعمرو القاضي وغيرهم من الفنانين.

والعزاء يقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، واضطرت إدارة المسجد أن تجعل المسجد في القاعة المغلقة في المسجد وذلك نظرًا لسقوط الأمطار بشدة.

أخر أعمال محمد جمعة

يذكر أن أخر أعمال محمد جمعة مشاركته في مسلسل «القاتل الذي أحبني» بطولة الفنان هاني رمزي والفنانة سهير رمزي، حيث يشهد العمل عودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة.

مسلسل «القاتل الذي أحبني» بطولة النجمة سهير رمزي ولقاء سويدان وصلاح عبد الله وأحمد فواد سليم ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو عابدين.

أحداث مسلسل «الجريمة»

كما شارك مؤخرًا في فيلم «الجريمة» الذي تدور أحداثه في فترة السبعينات، وخلال أحداث الفيلم يعاني «عز»، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.